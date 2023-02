بن شرادة: جلسة مجلس الدولة الأحد القادم مخصصة لمناقشة التعديل الدستوري الثالث عشر

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة إن مجلس النواب أحال مشروع التعديل الدستوري الثالث عشر لمجلس الدولة الاستشاري للاطلاع عليه وإبداء الرأي وفقًا لما تم الاتفاق عليه.

بن شرادة وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، أشار إلى أن جلسة مجلس الدولة الأحد القادم مخصصة لمناقشة التعديل الدستوري الثالث عشر.

