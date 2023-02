ليبيا – علق المحلل السياسي محمد الهنقاري على انتهاء التجهيزات للاحتفال بثورة 17 فبراير.

الهنقاري وفي منشور له عبر حساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال: “ثورة فبراير التي أسقطت حكم الطغاة والفرد والقبيلة وعبيد النقبور في كرب عظيم من ارتفاع الضغط والسكر، وفقدان عقولهم بسبب حلمهم المستحيل في صناعة صنم جديد يعبدونه من دون الله الحي الباقي”.

