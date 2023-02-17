استمرار أعمال صيانة العمارات في عدة أحياء في بنغازي

أخبار ليبيا 24

أكدت لجنة إعادة الإعمار والاستقرار اليوم الجمعة على استمرار أعمال صيانة وتطوير العمارات في عدة مناطق في بنغازي.

وأوضحت اللجنة أن أعمال الصيانة والتطوير تشمل طلاء واجهات العمارات ومرافقها ومحيطها بالكامل والمسطحات الخضراء، وصيانة شبكات الصرف الصحي، وصيانة شبكة الإنارة الكهربائية.

وقالت اللجنة، إنها مستمرة في أعمال صيانة وتطوير عمارات “الحي الفاتح” و”الكعب العالي” في منطقة سيدي حسين، كما أكدت استمرار أعمال صيانة وتطوير منطقة المساكن.

وذكرت اللجنة، أنه تم التمهيد لإعادة رصف الطرق بالمنطقة من جديد ابتداءً من شارع المنشية وحتى مفترق المساكن، بالإضافة إلى تركيب البلدورات وعمليات معالجة واجهات العمارات وطلائها وكامل المرافق الخاصة بها.