بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الجمعة 17 فبراير 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة 17 فبراير 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، مرتفع جوي يؤثر على أغلب مناطق ليبيا يسبب في إعتدال حالة الطقس. راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء:صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: متغيرة الإتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (14-19)مْ. الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد -الواحات:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، وإحتمال ظهور ضباب على مرتفعات الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (14-19)مْ. الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (16- 20)مْ. السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17-20)مْ. مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:53)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:47).

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