ليبيا – أعلن مكتب النائب العام الأربعاء ضبط 300 قطعة أثرية تعود للفترة الإغريقية بحيازة شخص في مدينة البيضاء، مشيرًا إلى أن القطع الفنية ذات قيمة يصدُق عليها مصطلح “الأثر المنقول”.

مكتب النائب العام أفاد بأن المحامي العام في نطاق اختصاص محكمة استئناف البيضاء اضطلع بمسؤولية الإشراف على أعمال التحقُّق من مشروعية حيازة القطع، فاستدلَّ من واقع نتائج إجراءات جمع الأدلة على انتفاء مشروعية حيازة الآثار المنقولة، فطلب إنفاذ التدابير الاحتياطية الرامية إلى استعادتها جمعاء وبامتثال الضابطة القضائية لتعليمات النيابة العامة تم ضبط وإحضار الحائز والوصول إلى القطع الفنية التي تحت يده.

ونوه مكتب النائب العام إلى أن القطع الفنية تعود للفترة الإغريقية وما بعدها، فأمرت النيابة العامة بالتحفظ عليها ومضت في طلب بقية الإجراءات.

Shares

The post ضبط 300 قطعة أثرية تعود للفترة الإغريقية بحيازة شخص في البيضاء first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية