في ذكراها الـ12.. “باشاغا” يتحدث عن “انحراف مسار فبراير”

قال رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، إن الأحداث قد انحرفت إلى نقيض مبادئ فبراير في حين يسوّق لها باسم الثورة، وفق قوله.

وأضاف باشاغا، في كلمة مرئية بمناسبة الذكرى الـ12 لثورة فبراير، أن الوطن في خطر وبحاجة إلى أنفس صادقة لتوحيد مؤسسات الدولة والمضي قدما نحو الإعمار وإنهاء الحروب، بحسب وصفه.

وأشاد رئيس الحكومة المكلف بما وصفه بتقارب مجلسي النواب والأعلى للدولة بهدف الوصول إلى قاعدة دستورية توافقية تفضي للانتخابات من خلال سلطة تنفيذية واحدة، وفق تعبيره.

وفي سياق الحديث عن عمل اللجنة العسكرية 5+5، جدد باشاغا دعمه لها داعيا إلى الحفاظ على اتفاق برلين لوقف إطلاق النار وإنهاء الحضور العسكري على الأراضي الليبية، وفق قوله.

وختم باشاغا حديثه بأن البلاد ستتجاوز هذه الأزمة بتسخير كافة الإمكانيات لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية التي ستنهي الانقسام وتجدد الشرعية، طبق قوله.

