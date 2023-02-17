حفرة بالطريق والسرعة المفرطة تسبب حادث مروري مروع بالقرب من جزيرة الدريبي – صور

أفادت مديرية أمن طرابلس بوقوع حادث مروري مروع صباح اليوم الجمعة بالقرب من جزيرة الدريبي، جراء السرعة المفرطة لتفادي حفرة بالطريق.

ووفقا لبيان صادر عن مديرية أمن طرابلس، فقد وقع صباح اليوم حادث مروري بطريق جزيرة الدريبي وبالتواصل مع أعضاء قسم مرور حي الأندلس، أفادوا بتفاصيل عن الحادث بينما يسير سائق المركبة هونداي قراندر باتجاه جزيرة الدريبي قادم من الأشارة الضوئية الجبس وعند تغير مساره لتخطي حفرة بالطريق فقد السيطرة على عجلة القيادة حيث وقع الحادث.

وبحسب البيان اسفر الحادث عن اصابة على مستوى الرأس وتضرر كبير للسيارة.

.