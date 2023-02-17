احتفال حكومة الوحدة بذكرى فبراير يثير غضب الليبيين.. المحتاجين أولى بالأموال

أخبار ليبيا 24

تحتفل حكومة الوحدة في طرابلس، اليوم الجمعة، بالذكرى الثانية عشر لثورة 17 فبراير، لكن هذا الاحتفال والموال التي صرف لأجل الاستعداد له، أثار غضبا شعبيا في البلاد، التي لازالت تعاني من الانقسامات السياسية وتدني الخدمات وتأخر المرتبات.

وأعلنت اللجنة العليا المنظمة، عبر منصة “حكومتنا” التابعة للحكومة أنها مستعدة للاحتفال اليوم بالذكرى، بيد أن هذا الإعلان أثار انتقادات لاذعة للحكومة عبر المنصة، لإنفاقها لأموال ضخمة كان الأولى أن تصرف على أمور أولى من الاحتفال، كالصحة على سبيل المثال.

وكالة أخبار ليبيا 24 تابعت ردود الليبيين على إعلان الاحتفال عبر منصة “حكومتنا”، إذ يقول أحد المعلقين، إن “الألوان والإضاءة وكبر المسرح ومكبرات الصوت، لن تغير من واقع الحال المأساوي الذي يعيشه الشعب الليبي”.

وتابع، “الرقص على أنغام الموسيقى وأشعة الإضاءة الخاصة بالمراقص ستنتهي بنهاية العرض، لكن في صباح اليوم التالي سيعيش المواطن واقعه”.

بينما طالب آخر، “لابد من التحقيق مع الحكومة الشعب شهرين بدون مرتبات والحكومة تصرف الأموال في أمور ليست أولوية”.

وقال معلق آخر: ” والله الذي لا إله إلا هو ما تخافوا ربي ولا تحشموا علي وجوهكم ولا حسبين موت ولا حساب.. اتقوا الله في الليبيين اللي عاجزين علي قوت يومهم”.

وكتب آخر: ” الله المستعان يا ريت حق الحفلة عطتوهن لي الناس المحتاجة خيرلكم”.

بينما تساءلت إحدى المعلقات: ” كيف احتفالات بالملايين وحينما هطلت الأمطار قبل يومين تم تعطيل المدارس لسوء البنية التحتية”.