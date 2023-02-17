مجلس النواب: ندعو الله أن تتحقق مطالب شعبنا التي خرج من أجها في 17 فبراير

توجه مجلس النواب، إلى الله سبحانه وتعالى، بالدعاء من أجل أن يحقق مطالب الشعب الليبي التي خرج من أجلها، في 17 فبراير من عام 2011.
وقال مجلس النواب، في تهنئته للشعب الليبي بمناسبة الذكرى الثانية عشر لـ17 فبراير:” يصادف اليوم الذكرى الذكرى الثانية عشر لثورة السابع عشر من فبراير، عندما خرج أبناء ليبيا مطالبين بحقهم في الحرية والعدالة والعيش الكريم”.
وأضاف البيان:” بهذه المناسبة يتقدم مجلس النواب رئاسة وأعضاء بخالص التهاني للشعب الليبي” .
وتابع:” داعين الله عز وجل أن يمن على بلادنا بالأمن والاستقرار وأن تتحقق مطالب شعبنا وأمانيه التي خرج من أجلها في مثل هذا اليوم عام 2011م لينعم وطننا وشعبنا بالرخاء والازدهار”.
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