الأقوى حتى الآن… هزة أرضية جديدة في المرج

أفاد سكان محليون بوقوع هزة أرضية إرتدادية جديدة صباح اليوم الجمعة في مدينة المرج الواقعة شرق ليبيا.

وقال السكان أنهم شعر بهزة أرضية خفيفة عند الساعة 10.34 صباحاً، وشعر بها أغلب سكان مدينة المرج، ومرت بسلام دون أضرار.

وبحسب السكان فإن الهزة الأرضية التي حدثت اليوم هي اقوى من الهزات الثلاث السابقة.

وشهدت مدينة المرج خلال الأيام القليلة الماضية هزات أرضية خفيفة تراوحت مابين 2-3 درجات على مقياس ريختر.

وفي وقت سابق، أبلغ مواطنون بمدينة المرج الليبية (شرقي ليبيا)، في الأيام الماضية عن شعورهم بهزات أرضية خفيفة وذلك أعقاب الزلزال الذي ضرب مناطق جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر.