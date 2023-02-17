الدرقاش: حكومة الدبيبة هدفها إرضاء الليبيين

أكد مروان الدرقاش، الناشط المقرب من المفتي المعزول الصادق الغرياني، أن أخطاء حكومة الوحدة المؤقتة بقيادة الدبيبة كثيرة، لكنه يعتبرها في الوقت نفسه الحكومة في الاتجاه الصحيح.

وقال الدرقاش في تدوينة عبر “فيسبوك”: “وأنت تتجول في شوارع مصراتة هذه الأيام تدرك فعلاً أننا ومنذ 12 سنة أصبحنا نجني ثمار فبراير”.

وأضاف أن “مصراتة مثال فقط لكن الأمر عام وينسحب على جميع مدن ليبيا بشكل متفاوت، العاصمة وبنغازي وكل المدن بدون استثناء”.

وواصل الدرقاش: “أخيراً نشعر بالفعل أن هناك حكومة وإدارة هدفها إرضاء الليبيين، اِختلف معهم كما تريد لكن إياك أن تُصاب بالعمى فتُغفل ما تراه أمامك أو تُصاب بالحقد فتحمله على محمل منكر”.

واستكمل الدرقاش: “الأخطاء كثيرة لكن الاتجاه أحسب أنه اتخذ طريقه الصحيح وهو أن يكون العمل نحو البناء والاستقرار والتنمية”.