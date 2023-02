ليبيا – أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن شروعها في تطوير الخطة الإستراتيجية الجديدة لقطاع النفط والغاز في ليبيا، وذلك عبر تعاقدها مع شركة “كيرني” الأمريكية، أحد أكبر بيوت الخبرة العالمية، وإنشائها لمكتب البرامج الإستراتيجية الذي سيتولى تنفيذ هذه الخطة، صحبة العديد من المبادرات والمشاريع والبرامج لقيادة وتطوير قطاع النفط والغاز في ليبيا، بهدف التغيير ومواكبة التطورات التي جدّت على هذا القطاع في العالم.

رئيس مجلس الإدارة فرحات بن قدارة أعلن بحسب المكتب الإعلامي لمؤسسة النفط عن هذه الخطوات الجديدة في اجتماع في مدينة بنغازي، ضم مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، ورؤساء لجان الإدارة للشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، والمديرين العامين ومديري الإدارات للمؤسسة وفريق مكتب البرامج الإستراتيجية.

وتعليقًا على هذا الإعلان، قال بن قدارة: “نمتلك رؤية طموحة للعودة بليبيا لمصاف الدول الرئيسية المنتجة للطاقة في العالم، وللوصول لذلك، يتطلب الأمر إحداث تغيير كبير في قطاع النفط والغاز في ليبيا، مما يستلزم وضع الخطط الإستراتيجية المناسبة لنكون جاهزين في المستقبل، آخذين بعين الاعتبار التغيرات والتحديات المحلية والدولية في قطاع الطاقة”.

وأضاف: “أعلنا فيما سبق عن عملنا على إطلاق خطة رفع الإنتاج لـ 2 مليون برميل خلال ثلاث أو خمس سنوات، وهي إحدى أولوياتي الرئيسية خلال الفترة القادمة، كما أنشأنا مكتب البرامج الإستراتيجية لتكثيف الجهود وتحقيق ضمان تنفيذ هذه البرامج والمبادرات، واليوم ما هو إلا بداية للعديد من المبادرات المبتكرة القادمة”.

وأوضحت المؤسسة أن إنشاء مكتب البرامج الاستراتيجية بهدف لتوفير الإمكانيات والأساليب الحديثة لضمان تنفيذ الرؤية والاستراتيجية الجديدة الخاصة بقطاع النفط والغاز؛ ويُعد الإعلان عن المكتب الجديد أحدث وأهم إنجاز في عهد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مبني على الاتفاقيات التجارية والمبادرات المجتمعية الأخيرة.

المؤسسة أشارت إلى أن مكتب البرامج الإستراتيجية يتضمن نخبة من المستشارين والخبراء المحليين والعالميين في مختلف القطاعات المهنية، كالقانون وإدارة الأعمال وخبراء إدارة المشاريع وخبراء إنتاج وتطوير واستكشاف النفط والغاز.

Shares

The post مؤسسة النفط تشرع في خطة لرفع الإنتاج لـ 2 مليون برميل يوميًا بالتعاون مع شركة “كيرني” الأمريكية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية