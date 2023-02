“الأعلى للأمازيغ” يهنئ الليبيين بذكرى ثورة فبراير

هنأ المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا الليبيين بمناسبة مرور الذكرى الـ12 لثورة السابع عشر من فبراير.

وقال الأعلى للأمازيغ، خلال بيان، إنه يدعم الجهود التي تدعو إلى الخروج من الانسداد السياسي والدستوري بناء على أسس صحيحة تلبي احتياجات الثورة، وفق قوله.

وأعرب الأعلى للأمازيغ عن رفضه ما وصفه بأي مسار يوضع من جانب واحد دون مشاركة الجميع، مؤكدا رفضه للتعديل الدستوري الـ13 الذي قام به مجلس النواب، بحسب البيان.

وبهذه المناسبة، أضاف المجلس: “نترحم على شهدائنا الذي قدموا الغالي من أجل نيل الحرية لأجل دولة ديموقراطية مبنية على دستور يشارك فيه الجميع”.

المصدر: المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا

