الطقس في ليبيا.. أجواء معتدلة والحرارة تصل لـ 20 درجة

يتوقع خبراء الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية، اعتدال درجات الحرارة على أغلب مناطق ليبيا، اليوم الجمعة، بسبب مرتفع جوي، حيث تتراوح الحرارة بين 15 و20 درجة.

وكشفت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، عن أن درجات الحرارة تبقى منخفضة آخر الليل وفي الصباح الباكر خاصة على مناطق المرتفعات الجبلية والصحراوية، فيما يظهر ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر غدا على مرتفعات الجبل الأخضر.

ففي رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة، السماء صافية إلى قليلة السحب، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 14 و19 درجة.

أما في الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات، السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على المناطق الساحلية والجبل الأخض، واحتمال ظهور ضباب على مرتفعات الجبل الأخضر، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 14 و19 درجة.

أما في الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة، السماء صافية إلى قليلة السحب، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 16 و20 درجة.

وفي السرير- تازربو- الكفرة، السماء صافية إلى قليلة السحب، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و20 درجة.