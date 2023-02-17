هزّة أرضية أقوى من سابقاتها تضرب مدينة المرج شرق ليبيا

أخبار ليبيا 24

قالت إذاعة المرج المحلية، إن هزة أرضية جديدة أقوى من سابقاتها ضربت مدينة المرج، اليوم الجمعة، عند الساعة 10:34 صباحا.

وأكدت الإذاعة، إن الهزة أقوى من سابقاتها والتي حدث خلال الأيام الماضية.

وكان سكان المرج قد شعروا على مدار الأيام الماضية بعدة هزّات آخرها فجر الأربعاء دون أن تسجل أي إصابات.

وكان نائب رئيس الحكومة الليبية، علي القطراني، قد أعلن تشكيل غرفة طوارئ برئاسته مختصة بمدينة المرج لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة الهزّات الأرضية.