رصد هزة أرضية بقوة 3.70 بمقياس ريختر في المرج – صورة وتفاصيل جديدة

أفادت مراكز رصد زلزالية متخصصة اليوم الجمعة رصدها هزة أرضية ارتدادية جديدة بقوة 3.70 درجة بمقياس ريختر على بعد 502 كم من مدينة المرج.

وبحسب المراكز فإن مركز الهزة التي شعر بها سكان مدينة المرج صباح اليوم الجمعة 17/2/2023 الساعة 10.34 صباحا، هي جزيرة “كريت” اليونانية بقوة 3.70 على مقياس ريختر وعلى عمق 1 كم، والارتداد وصل لمدينة المرج على بعد مسافة 502 كم من مدينة المرج بعد 25 دقيقة تقريباً.

وقال السكان أنهم شعر بهزة أرضية خفيفة عند الساعة 10.34 صباحاً، وشعر بها أغلب سكان مدينة المرج وهي الاقوى حتى الان عن الهزات الـ3 السابقة، ومرت بسلام دون أضرار.

وشهدت مدينة المرج خلال الأيام القليلة الماضية هزات أرضية خفيفة تراوحت مابين 2-3 درجات على مقياس ريختر.

وفي وقت سابق، أبلغ مواطنون بمدينة المرج الليبية (شرقي ليبيا)، في الأيام الماضية عن شعورهم بهزات أرضية خفيفة وذلك أعقاب الزلزال الذي ضرب مناطق جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر.