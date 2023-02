الأوجلي: الإخوان ارتقوا على أكتاف “الثورة” وأقنعوا الليبيين أنهم من قادها

ليبيا – قال الخبير السياسي أيوب الأوجلي إن حركة تنظيم الإخوان صعدت على كتف “الثورة الليبية” مستفيدةً من عودتها إلى المشهد إبان المصالحة مع النظام قبل 2011، فيما عرف بمشروع “ليبيا الغد”، إضافة إلى خبرتها السياسية الممتدة لسنوات، في وقت كان فيه المجتمع الليبي حديث عهد بالكيانات السياسية المنظمة.

الأوجلي وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، أضاف: “إن الإخوان ارتقوا على أكتاف الثورة وأقنعوا الليبيين أنهم من قادها، وتمكنوا من زرع رجالهم في مفاصل الدولة وأجهزتها الحكومية”.

وتابع الأوجلي حديثه: “بخطاب ديني يتماشى مع الحالة الشعبوية للثورة، استطاع الإخوان أن يصلوا إلى انتخابات المؤتمر الوطني وأسسوا تكتلًا كبيرًا انطلقت منه سيطرتهم على مفاصل الدولة”.

ورأى أن بقاء الإخوان مشردين في دول أجنبية لعدة سنوات قبل المصالحة مع نظام العقيد معمر القذافي، مكنهم من الحصول على دعم خارجي في خطواتهم بعد الثورة.

ومضى قائلًا: “مع صعود موجات الإرهاب والاغتيالات للشخصيات الوطنية المعارضة للتنظيم الذي يتخذ من الدين ستارًا له، في ليبيا، تزايد وعي الشعب الليبي بخطورة الإخوان وخسرت الجماعة انتخابات مجلس النواب الحالي”.

وأكد الخبير أن التنظيم الإرهابي لم يستسلم لإرادة الليبيين، وأراد البقاء في السلطة على ظهر المليشيات الإرهابية المسلحة، التي قادت ما يعرف بانقلاب “فجر ليبيا” على الانتخابات النيابية التي خسرها التنظيم.

وأشار إلى أن الإخوان باتت متحكمة في الحكومة التي تقع في نطاق نشاط مليشيات التنظيم بالعاصمة طرابلس، بعد منع مجلس النواب من الانعقاد في العاصمة.

الأوجلي رأى أن اتفاق الصخيران جعل الإخوان وتحت غطاء المجلس الاستشاري شريك الأمر الواقع في المشهد السياسي وسمح بتوغل التنظيم أكثر في السلطة، مستفيدًا من وجوده بالعاصمة وفي مراكز صنع القرار التي لا يستطيع الوصول إليها الأطراف الوطنية الداعمة للاستقرار.

