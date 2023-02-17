الأرصاد الجوية: مرتفع جوي يؤثر على أغلب مناطق ليبيا يسبب في اعتدال حالة الطقس

طرابلس 17 فبراير 2023 (وال) – قال المركز الوطني للأرصاد الجوية أن مرتفع جوي سيؤثر اليوم الجمعة على أغلب مناطق ليبيا ويسبب في اعتدال حالة الطقس

وأشار المركز أن المنطقة الممتدة من رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة ستكون السماء فيها صافية إلى قليلة السحب والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (14-19)مْ.

وفي مناطق الخليج-سهل بنغازي حتى إمساعد -الواحات ستكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، واحتمال ظهور ضباب على مرتفعات الجبل الأخضر والرياح شمالية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (14-19)مْ.

وحسب النشرة الصادرة عن المركز الوطني اليوم الجمعة فإن مناطق الجفرة – سبها-غـات-غدامس- الحمادة ستكون فيها السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (16- 20)مْ.

أما في مناطق السرير- تازربو- الكفرة- حالة السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (17-20) مْ.

غروب الشمس على مدينة طرابلس هذا اليوم سيكون الساعة (18:53) وشروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:47)

( وال )

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