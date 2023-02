من موسكو.. وزير الخارجية الروسي يبحث مع “باتيلي” الأوضاع في ليبيا

جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، دعمه لأنشطة المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي والتزامه بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، بحسب الخارجية الروسية.

جاء ذلك خلال اجتماع في العاصمة الروسية موسكو بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي.

وأفاد لافروف بأنه لا بديل عن تحقيق تسوية عادلة وطويلة الأجل ومقبولة للطرفين في إطار العملية السياسية التي يقودها وينفذها الليبيون أنفسهم، وفق قوله.

كما حث الطرفان على تنسيق الجهود الدولية بحسن نية هادفة إلى تجاوز الصراع الذي طال أمده مع الدور القيادي للأمم المتحدة، وفق ما أفادته الخارجية الروسية.

المصدر: الخارجية الروسية

