وزير الخارجية الروسي يلتقى بالمبعوث الأممي إلى ليبيا لبحث مستجدات الأزمة

التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي في موسكو، لبحث مستجدات الأزمة الليبية وسبل حلها.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها، إن لافروف جدد التزامه بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

وأضافت الخارجية الروسية في بيانها، أن وزير الخارجية قال إنه لا بديل عن تحقيق تسوية عادلة وطويلة الأجل ومقبولة للطرفين في إطار العملية السياسية التي يقودها وينفذها الليبيون أنفسهم.

وحث الطرفان على تنسيق الجهود الدولية بحسن نية هادفة إلى تجاوز الصراع الذي طال أمده مع الدور القيادي للأمم المتحدة.