بعد استيلاء داخلية الدبيبة عليه.. نواب يجتمعون بنقابة المهن البيطرية لبحث استرجاع مبنى تابع لها

الوطن| رصد

اجتمع عضو مجلس النواب صلاح الزوبيك، بحضور رئيس لجنة الداخلية بالمجلس سليمان الحراري، والنائبين عمارة شنبارو ومحمد حنيش، اجتمعوا مع نقيب وأعضاء نقابة المهن البيطرية.

الاجتماع وبحسب الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، بحث طلب المساعدة المقدم من نقابة البيطريين لاسترجاع مبنى النقابة بشارع الزاوية في العاصمة طرابلس الذي تم الاستيلاء عليه من قبل جهاز الهجرة غير الشرعية التابع لوزارة الداخلية، رغم أن المبنى باسم مركز الصحة الحيوانية الذي تتبع نقابة البيطريين له، وذلك حسب الأوراق الرسمية التي بحوزة النقابة.

كما ناقش المجتمعون أيضاً المشاكل التي يعاني منها الطب البيطري من تهميش مادي ومعنوي من أجهزة الدولة.