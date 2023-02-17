المركز الليبي الاستشعار: نشاط زلزالي بمنطقة البحر المتوسط ورصد هزتين بقوة 3.8 و3.7

أفاد المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء بحدوث نشاط زلزالي شهدته منطقة البحر المتوسط صباح اليوم الجمعة 17 فبراير 2023.

وبحسب بيان صادر عن المركز “حدث صباح اليوم على تمام الساعة 11:04بالتوقيت المحلي زلزال بقوة 3.8 بعمق 10كم بمركز البحر المتوسط وعلى بعد 246كم شمال مدينة طرابلس على الاحداثيات 34.97 شمالا، 13.84 شرقا.

واضاف المركز “سجلت البيانات الزلزالية على تمام الساعة 10:09 هزة أخرى قوتها 3.7 وبعمق 1كم ،على بعد 70كم جنوب جزيرة ايباثرا اليونانية على الاحداثيات 34.38شمالا، 25.73 شرقا. ولا توجد أي أضرار ولله الحمد.

على ذات الصعيد، أفادت مراكز رصد زلزالية متخصصة رصدها هزة أرضية ارتدادية جديدة بقوة 3.70 درجة بمقياس ريختر على بعد 502 كم من مدينة المرج وشعر بها سكان المدينة.

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وقال السكان أنهم شعر بهزة أرضية خفيفة عند الساعة 10.34 صباحاً، وشعر بها أغلب سكان مدينة المرج وهي الاقوى حتى الان عن الهزات الـ3 السابقة، ومرت بسلام دون أضرار.