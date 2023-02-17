بلحاج: ثورة فبراير مثلت فرصة للتغيير والانتقال لنظام سياسي تعددي

اعتبر أمير الجماعة الليبية المقاتلة عبدالحكيم بلحاج، أن «ثورة فبراير» مثلت فرصة للتغيير والانتقال لنظام سياسي تعددي، على حد تعبيره.

وقال بلحاج، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” إن الليبيين يحتفلون اليوم بذكرى ثورة فبراير سنة 2011 التي مثلت فرصة للتغيير والانتقال لنظام سياسي تعددي”.

وأضاف بلحاج:” لا يزال هناك أمل أن يصنع الليبيون مستقبلاً أفضل لبلادنا، عبر إنهاء المراحل الانتقالية بإجراء انتخابات وإطلاق حوارات سياسية واسعة وإنجاز المصالحة الوطنية وتحقيق العدالة”، على حد قوله.

واختتم عبدالحكيم بلحاج منشوره قائلا:” تقبل الله شهداء ليبيا.. ورحم الله أبطالها “.