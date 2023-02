سويري: تنظيم الإخوان استخدم المليشيات لإفشال أي تجربة انتخابية

ليبيا – رأى الخبير السياسي الليبي سالم سويري أن التنظيمات الإسلاموية المتطرفة بمختلف تسمياتها وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابي، حاولوا وما زالوا سرقة الثورة الليبية وأهدافها.

سويري وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، قال: “إن الليبيين خرجوا في 17 فبراير 2011، بسبب الظلم الذي عانوه طوال 42 عامًا وعدم التوزيع العادل للثروة ووجود مئات الآلاف تحت خط الفقر، وهي ذاتها الأوضاع التي يعيشها الليبيون الآن في ظل حكم الإخوان وسيطرتهم على مفاصل الدولة”.

وأضاف أن الليبيين كانوا يريدون أن تصبح بلدهم دولة حرة مستقلة ذات سيادة، إلا أن التنظيم جعلها تحت وصاية عدة دول خارجية واستجلب القواعد والمرتزقة والقوات الأجنبية لضمان بقائه في السلطة، وكان ذلك أحد المقومات التي ساعدته في سرقة حلم الليبيين بالثورة.

ومضى سويري قائلًا: “تمكن الإخوان من تحويل مجلسهم المنتهي إلى شريك بالقوة في العمل السياسي، ما مكنهم من إفساد أي مساعي للاستقرار بفرض أنفسهم في الحوار واختيار السلطة التنفيذية والمناصب السيادية والقوانين الانتخابية والقاعدة الدستورية للانتخابات”.

وشدد على أن تنظيم الإخوان استخدم المليشيات التي غذاها بالمليارات من خزينة الدولة، في إسقاط وإفشال أي تجربة انتخابية وتهديد واغتيال أي شخص أو كيان يدعو للوطنية والاستقرار، وكان لهم دور مهم في فشل الاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمبر2021.

سويري ختم: “إن التنظيم كان يريد لليبيا أن تكون معقلًا له عقب سقوطه في الدول العربية، فاستضاف مئات من الإرهابيين من دول الجوار والهاربين من كل دول العالم وحاول إنشاء ما يعرف بالجيش الإسلامي الحر في درنة وبنغازي وعديد من المناطق الأخرى، إلا أن الجيش الوطني الليبي مدعومًا بمجلس النواب وقف سدًا منيعًا أمام هذه المخططات”.

