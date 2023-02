هنأ مجلس النواب، الشعب الليبي بمناسبة مرور الذكرى الـ12 لثورة السابع عشر من فبراير، خلال بيان له.

وأضاف المجلس: “يصادف اليوم ذكرى الثورة عندما خرج الليبيون مطالبين بحقهم في الحرية والعدالة والعيش الكريم”، وفق قوله.

وتقدم المجلس، في هذه المناسبة، بـ”خالص التهاني إلى الشعب الليبي متمنيا لهم الأمن والاستقرار وتحقق مطالبه التي خرج من أجلها”، طبق قوله.

المصدر: مجلس النواب

