الشيباني: التعاون مستمر لزيادة أعداد السياح الليبيين إلى الأردن

الوطن| رصد

أكد رئيس إئتالف شركات السياحة والسفر في ليبيا، أحمد الشيباني، أن آفاق التعاون المشترك في المجال السياحي بين ليبيا والأردن مستمرة، في التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين، لزيادة أعداد السياح إلى الأردن، من

خلال برامج سياحية مشتركة.

وشدد الشيباني في تصريح، على ضرورة التحضير لاتفاقيات مشتركة في مجال السياحة والحفاظ على التراث الثقافي، وبناء برامج سياحية مشتركة، مميزة، خاصة في مجال السياحة العلاجية لما يتمتع به الأردن من تطور كبير في القطاع الطبي.

وقال إن الأردن أحد أهم مناطق الجذب السياحي في المنطقة، لوجود الأمن والاستقرار، إلى جانب الأهمية الدينية والتاريخية، مما يجعله مقصداً للسياح من مختلف أنحاء العالم، ولتوفر العديد من المواقع الأثرية والسياحية والثقافية والترفيهية والعلاجية.