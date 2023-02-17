الرعيض خلال زيارة نابلس: نحرص على إقامة شراكات استثمارية مع فلسطين

زار محمد الرعيض” عضو البرلمان ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة على رأس وفد ليبي محافظة الخليل، ثم مدينة نابلس.

وقال الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، في بيان له، إن الوفد وفي مقدمته رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة “محمد الرعيض”، أدى زيارتين الأولى لمدينة الخليل، حيث كان في استقبالهم رئيس غرفة التجارة والصناعة لمحافظة الخليل “عبده ادريس” ورئيس غرفة تجارة جنوب الخليل “باسم أبو علان” وعدد من رجال أعمال محافظة الخليل، والثانية لمحافظة نابلس حيث استقبلهم رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية الفلسطينية ورئيس غرفة تجارة وصناعة نابلس “عمر هاشم”.

وبحث الوفد، مع ممثلي غرفة الخليل وغرفة نابلس فرص إقامة شراكات استثمارية بين رجال الأعمال الليبيين والفلسطينيين، والعمل على إقامة معرض “صنع في فلسطين” في ليبيا للمنتجات الفلسطينية، علاوة على تبادل الزيارات بين رجال الأعمال لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة، وقد اتفقوا على التنسيق لترتيب زيارة مشابهة لرجال الأعمال الفلسطينيين لليبيا بهدف التشبيك أكثر بين رجال أعمال البلدين.

وأكد الرعيض، خلال لقائه بممثلي الغرفتين على أهمية هذه الزيارة التضامنية ذات البعد الاقتصادي التي يؤديها الوفد الليبي كأول وفد عربي يزور فلسطين، وقد جاءت إثر جهود مشتركة بين الطرفين الليبي والفلسطيني، مبديا تطلعه لتحقيق أهدافها المتمثلة بالاطلاع على الاقتصاد الفلسطيني، واستكشاف الفرص الاستثمارية المشتركة، والتعويل على الاستفادة من الخبرات والتجارب الفلسطينية في إثراء الاقتصاد المحلي الليبي، بالإضافة إلى بحث سبل التعاون الثنائي بين مختلف المنشآت الاقتصادية التي سيتم زيارتها ميدانيا.