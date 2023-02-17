الخارجية المصرية تتابع موقف 6 مصريين محتجزين بمركز هجرة بليبيا

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، أنها تتابع مع أجهزة الدولة المعنية باهتمام شديد موقف المصريين الستة الذين تم احتجازهم في أحد مراكز الهجرة غير الشرعية في غرب ليبيا والذي لا يخضع للسلطات الليبية.

وأكدت الخارجية المصرية في بيان لها، أن السفارة المصرية في طرابلس تعمل مع الجهات المعنية في ليبيا للتدخل من أجل إطلاق سراح المواطنين، كما استقبل القطاع القنصلي بوزارة الخارجية ذوي المواطنين أكثر من مرة خلال الأيام الماضية لمتابعة حالتهم والعمل على الإفراج عنهم.

وأشار البيان، إلى أن المواطنين الستة قد غادروا إلى ليبيا بتصاريح سفر تشترط تواجدهم في الشرق الليبي فقط دون تخطيه إلى مناطق أخرى، وهو ما تعهد المواطنون بالالتزام به. ويُذكر أن عدداً من المصريين المشار إليهم قد تواجدوا في ليبيا عام ٢٠٢١، وتعرضوا لمخاطر اقتضت تدخل وزارة الخارجية حينها لدى السلطات الليبية لتسهيل ترحيلهم وإعادتهم سالمين إلى أرض الوطن.

أهابت هذا، وتهيب وزارة الخارجية المصرية بكافة المواطنين المصريين عدم مخالفة التعليمات ذات الصلة بالسفر إلى ليبيا، والالتزام الكامل بمناطق التواجد والتحرك المعلنة والمحددة لهم قبل السفر.