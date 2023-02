أكبر تاجر مخدرات في بنغازي بقبضة الأمن

ليبيا – تمكن أعضاء فرع جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بنغازي من ضبط أكبر تاجر أقراص مخدرة ومؤثرة عقليًا بالمنطقة الشرقية صادر في حقه حكم غيابي (إعدام رميًا برصاص)؛ بسبب قضايا جلب أقراص مخدرة من مصر إلى ليبيا.

الجهاز وفي بيان له نشره عبر مكتبه الإعلامي، أفاد: “إلحاقًا للقضية السابقة بشأن ضبط سائق مرسيدس (فيتو) يقوم بجلب أقراص مخدرة ومؤثرة عقليًا من مصر عبر الطريق البري منفذ امساعد الحدودي والتي بلغت كميتها المضبوطة 37600 قرص مخدر نوع (أرتان وابتريل) هو نفسه الشخص المضبوط ومصدر هذه الأقراص”.

وأكد الجهاز إحالة التاجر المضبوط إلى مؤسسة الإصلاح والتأهيل بنغازي.

