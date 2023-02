فتح بوابة “الدافنية” بعد 6 أيام على إغلاقها

أكد مراسل ليبيا الأحرار البدء في إزالة السواتر الترابية في بوابة الدافنية غرب مدينة مصراتة بعد أيام على إغلاقها من قبل محتجين.

واستمرت عملية الإقفال 6 أيام، وذلك على خلفية تأخر صرف المرتبات ومطالبة محتجين حكومة الوحدة الوطنية بـ”مستحقاتهم المالية”.

يشار إلى أن بلديتي زليتن والخمس قد حثّتا الحكومة على تعجيل حل المشكل بسبب ما تعرضتا له من نقص في والوقود والعاز نتيجة الإغلاق، وفق ما أفادته البلديتان.

المصدر: ليبيا الأحرار + بلدية الخمس + بلدية زليتن

