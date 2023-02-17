اللافي: عبّدنا طريق ثورة فبراير بالصبر والحكمة

أخبار ليبيا 24

قال عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي أنه مع الذكرى الثانية عشر لثورة 17 فبراير، “يزداد إصرارنا على المضي قدمًا في مشروع بناء الدولة المدنية، التي ضحى من أجلها شهداؤنا الأبرار”.

وأضاف اللافي في بيان عبر صفحته بـ فيسبوك: “قطعنا المرحلة الصعبة من مراحل الانتقال السياسي، ووصلنا إلى اللحظة التي جلسنا فيها إخوة متحابين، لا بوصلة لنا سوى الوطن”، لافتًا إلى أن تلك اللحظة “كانت مجرد خيال يصعب تحقيقه عند البعض، ولكنه صار اليوم واقعًا، عبّدنا طريقه بالصبر والحكمة وتحمُل ما تنوء بها الجبال”.

وشدّد اللافي على أن البلاد بحاجة إلى “كل أبناء الوطن، ولكل حبةِ عرَق»، داعيًا إلى ضرورة أن يضع الجميع خلافاتهم جانبًا، و”الانصهار في معركة البناء والتنمية، وخير ما نقدمه لشهدائنا وجرحانا ومهجرينا هو بناء وطن يسع الجميع”.

وتأتي الذكرى الثانية عشرة لثورة 17 فبراير في ظل انقسام حكومي مع تعذر إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 202.