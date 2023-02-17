مفوضية الانتخابات: لن نخيّب أمل الليبيين في خيارهم الديمقراطي

قالت المفوضية العليا للانتخابات إنها تتقدم إلى الشعب الليبي بأحر التهاني بمناسبة الذكرى الثانية عشر لـ “ثورة” السابع عشر من فبراير.

ووصفت المفوضية في بيان عبر “فيسبوك”، هذه الذكرى بالمجيدة، مضيفة أن الليبيين عبروا فيها عن تطلعاتهم إلى قيم الحرية والعدالة مؤكدين في تضحياتهم أن الديمقراطية هي الخيار الأمثل للبناء والاستقرار”.

وتابعت المفوضية “في هذه المناسبة تحيي المفوضية جهود المخلصين من أبناء هذا الوطن الذين يواصلون العطاء من أجل تحقيق الطموحات الوطنية”.

وواصلت بأنها تؤكد أنها لن تخيب أمل الليبيين الذين أعربوا عن خيارهم الديمقراطي سعياً إلى بناء مقومات الدولة الجديدة القائمة على سيادة القانون والمؤسسات.