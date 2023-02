أبو قندة: راعينا ظروف تركيا وسوريا في التحضير لاحتفالات “17 فبراير”

ليبيا – أكد وكيل شؤون المسرح والفنون بوزارة الثقافة في حكومة تصريف الأعمال عبد الباسط أبو قندة الاستمرار في استعدادات الاحتفال بذكرى الـ17 من فبراير.

أبو قندة أوضح خلال استضافته هاتفيا في نشرة أخبار قناة فبراير تابعتها صحيفة المرصد أن كافة مناطق الاحتفالات تم شمولها بالإجراءات الأمنية والفنية بشكل عام، في وقت تم فيه تجهيز مكان الحفل في ميدان الشهداء المتعارف عليه عند الليبيين في احتفالاتهم بهذه الذكرى بكل ما يلزم.

وأضاف أبو قندة أن ملاكات وزارة الصحة في حكومة تصريف الأعمال ستتواجد في هذا الحفل عبر مواقع للطب الميداني مع عناصر أمنية، في وقت عملت فيه اللجنة الفنية المختصة بالعرض الفني على تركيب مسرحه وتهيئة فرق الفن المشاركة، ورموز من الكراديس العسكرية المنهية لتدريباتها وبروفاتها للظهور بشكل جيد.

وكشف أبو قندة عن مراعاة الظروف في تركيا وسوريا وتعديل البرنامج العام للحفل تماشيًا مع ذلك، فالعرض الفني سيكون بشكل عام بمشاركة مجموعة من الأطفال ورموز من الكراديس العسكرية والأمنية بمشاركة مجموعة من الفرق الشعبية على مستوى ليبيا بالكامل.

وبين أبو قندة أن المشاركة تتم بالمكونات الليبية كافة الطوارق والتبو والأمازيغ والعرب، فالحفل الفني سيظهر الالتحام التراثي لليبيين ورمزية العرض ستقدم الجنوب والشرق والغرب والوسط والشمال؛ لأن كافة أطياف الشعب الليبي أتيحت لها الفرصة للمشاركة في الاحتفال.

وأضاف أبو قندة: إن هذه الرمزية تعبر عن لم الشمل وذاكرة الثورة المعروضة بتجسيد الملاحم البطولية للثوار والمراحل التي مرت بها منذ العام 2011 وأسباب قيامها ليلي كل ذلك حفل فني ساهر يستمر لساعات الليل ويحييه مجموعة من المطربين الشعبيين.

