“الصباح المنتظر”.. رئاسة الأركان تهنئ الليبيين وتتغزل بفبراير

تقدمت رئاسة الأركان العامة للجيش بالتهاني إلى كافة الشعب الليبي، بمناسبة الذكرى الـ12 لثورة السابع عشر من فبراير.

وقالت رئاسة الأركان: “إنها ذكرى تمثل يوما مغايرا تحركت فيه عجلة الزمان بعد جمود لأكثر من 4 عقود، وكانت صباحا منتظرا وأملا في الانعتاق”، بحسب وصفها.

ودعت الأركان العامة جميع الليبيين إلى توحيد الصف ونبذ الخلافات من أجل الوطن، مؤكدة في الوقت ذاته أنها في صف الثورة وأهدافها، طبق قولها.

وتعهدت الأركان العامة: “في الوقت الذي نمد فيه أيدينا نحو الجميع، سنقف سدا في وجه الباطل، ولن نخون الوطن أو نفرط في سيادته”، وفق قولها.

المصدر: رئاسة الأركان العامة

