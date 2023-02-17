الدبيبة يدّعي تقديم حكومته نموذجاً للعمل الوطني من أجل بناء ليبيا

الوطن| رصد

قال رئيس الحكومة منتهية الولاية، عبد الحميد الدبيبة، إن حكومته قدمت نموذجًا للعمل الوطني من أجل بناء ليبيا واستقرارها، “فالكل على قلب رجل واحد؛ سواء من هم مع فبراير أم ضدها، نتفق اليوم جميعا من أجل مستقبل أبنائنا”.

ودعا في تغريدات على حسابه في موقع تويتر، الجميع في هذا اليوم لتلافي الأخطاء وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الشخصية والأجندات الخارجية، والاستماع ” لأنين الأمهات وتطلّعات الشباب ودعوات الأخيار من أبناء الشعب، مدّعياً تطلّعه لبناء حاضر مشرق يدون سيرتنا في صفحات التاريخ، وحلول الأوان لتحكيم صوت العقل والمباشرة في بناء غد أكثر إشراقًا.

وأضاف أن فبراير ستظل الحياة الكريمة والعروة الوثقى التي تربط الليبيين بجميع أطيافهم، لأنها ما يمسّ جراح الثكالى وآمال المتطلعين للاستقرار؛ لا حروب ولا موت ولا شتات، وستبقى فبراير نقطة انطلاق الوطن الذي كادت تفسده الحروب والصراعات السياسية.