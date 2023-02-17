في ذكرى فبراير.. أونماخت يدعو الأطراف الفاعلة إلى تحقيق السلام وإجراء الانتخابات في ليبيا

أخبار ليبيا 24

دعا السفير الألماني لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، كافة الأطراف الفاعلة في ليبيا للتفكير في مصلحة الشعب الليبي في تحقيق السلام والوحدة والديمقراطية عن طريق الانتخابات التي يتطلع إليها الجميع.

وفي تغريدة له بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لثورة السابع عشر من فبراير، قال أونماخت: ” اتقدم بالتهاني للشعب الليبي بمناسبة الذكري الثانية عشر لثورة 17 فبراير، متمنيًا أن تكون هذه فرصة لجميع الأطراف الفاعلة للتفكير في مصلحة الشعب الليبي في تحقيق السلام والوحدة والديمقراطية عن طريق الانتخابات التي يتطلع اليها الجميع”.

وتأتي الذكرى الثانية عشرة لثورة 17 فبراير في ظل انقسام حكومي مع تعذر إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 202.

اتقدم بالتهاني للشعب الليبي بمناسبة الذكري الثانية عشر لثورة 17 فبراير 🇱🇾، متمنيًا ان تكون هذه فرصة لجميع الأطراف الفاعلة للتفكير في مصلحة الشعب الليبي في تحقيق السلام والوحدة والديمقراطية عن طريق الانتخابات التي يتطلع اليها الجميع. pic.twitter.com/HrGA1kmSec — Michael Ohnmacht (@GermanAmbLBY) February 17, 2023