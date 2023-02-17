موسكو.. باثيلي يبحث مستجدات الأزمة الليبية مع لافروف

استقبل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، في العاصمة الروسية موسكو أمس الخميس.

وأكد بيان للخارجية الروسية أن الاجتماع خصص للتباحث بشأن الأزمة الليبية الناجمة بشكل أساسي عن عدوان الناتو على ليبيا سنة 2011، وقد شدد الطرفان على أهمية تنسيق الجهود الدولية الهادفة إلى تجاوز الصراع الذي طال أمده، والتأكيد على تنفيذ ذلك في إطار عملية شاملة تنطوي على مشاركة جميع القوى السياسية الرئيسية في البلاد دون إقصاء.

وجدد لافروف تأكيد دعم بلاده للبعثة الأممية برئاسة عبدالله باثيلي، بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا التي يرأسها، مشددا على أنه لا بديل عن تحقيق تسوية عادلة وطويلة الأجل ومقبولة في إطار العملية السياسية التي يقودها وينفذها الليبيون أنفسهم.