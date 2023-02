في ذكرى فبراير.. اللافي: لنضع خلافاتنا جانبًا ولننصهر في معركة البناء والتنمية

ليبيا – هنأ عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي الليبيين بمناسبة الذكرى الـ 12 لـ”ثورة السابع عشر من فبراير”، قائلاً:” يزداد إصرارنا على المضي قدمًا في مشروع بناء الدولة المدنية، التي ضحى من أجلها شهداءنا الأبرار“.

اللافي وفي منشور به عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أضاف:” لقد قطعنا المرحلة الصعبة من مراحل الانتقال السياسي، ووصلنا إلى اللحظة التي جلسنا فيها إخوة متحابين، لا بوصلة لنا سوى الوطن،كانت تلك اللحظة مجرد خيال يصعب تحقيقه عند البعض، ولكنه صار اليوم واقعًا عبدنا طريقه بالصبر والحكمة وتحمل ما تنوء بها الجبال”.

وواصل اللافي حديثه:”بلادنا بحاجة إلى كل أبناء الوطن، ولكل حبة عرق، فلنضع خلافاتنا جانبًا، ولننصهر في معركة البناء والتنمية، وخير ما نقدمه لشهدائنا وجرحانا ومهجرينا هو بناء وطن يسع الجميع”.

