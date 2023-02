“الأعلى للدولة” يهنئ الليبيين بمناسبة ذكرى الثورة ويتحدث عن أهدافها

قدم المجلس الأعلى للدولة التهاني إلى الشعب الليبي كافة بمناسبة الذكرى الـ12 لثورة السابع عشر من فبراير، متمنيا أن يعم الخير والأمن جميع ربوع البلاد، حسب وصفه.

وقال الأعلى للدولة في بيان، إن بناء دولة المؤسسات والقانون التي تحفظ حق المواطن وسيادة الوطن هو الهدف الذي كانت الثورة تسعى إلى تحقيقه.

وأضاف الأعلى للدولة: “نترحم على أرواح الذين فقدناهم خلال مراحل الثورة ومعاركها ونحتسبهم عند الله من الشهداء”.

المصدر: المجلس الأعلى للدولة

