دردور: ثورة فبراير أنهت نظام القذافي وعلى لليبيين إصلاح أنفسهم

طالب فرج دردور، الذي تقدمه قنوات «الإخوان» بوصفه محللاً سياسياً وباحثاً، الليبيين بإصلاح أنفسهم بعد أن نجحت ثورة 17 فبراير في إنهاء نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، على حد تعبيره.

وقال دردور، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن فبراير ثورة لتغيير طريقة التفكير، وصياغة مفاهيم جديدة لنمط الحياة، ولهذا انهت نظام القذافي، دون إنهاء سلوكه المتجذر 42 سنة”، على حد زعمه.

وأضاف:” يبقى لليبيين إصلاح أنفسهم، وبالتالي بناء مؤسساتهم على أساس علمي مجرد عن سلبيات الجهوية والقبلية والتعصب للمنهج الفئوي الذي تغذيه بعض الجماعات الانتهازية”، على حد قوله.