البركي: الاحتفال الحقيقي يكون بانتزاع قضيتنا من التبعية الخارجية

ليبيا – رأى المرشح الرئاسي عبد الرحيم البركي وكيل وزارة التعليم في حكومة عبد الله الثني أن الاحتفال الحقيقي يكون بانتزاع القضية من التبعية الخارجية.

البركي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تساءل: “هل نحن في حاجة للاحتفال بذكرى فبراير وصرف عشرات ملايين الدولارات لإحيائها، أم نحن في حاجة ملحة إلى مراجعة وتقييم الحالة الليبية، والتدقيق في أسباب الأزمة، للاهتداء لسبل الحل ولو على مراحل؟”.

وواصل البركي حديثه: “الاحتفال الحقيقي هو أن ننتصر على منطق نحن وأنتم وهم، وأن ننتزع قضيتنا من التبعية الخارجية”.

