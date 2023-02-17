مصر: نتابع باهتمام شديد موقف 6 مصريين محتجزين غرب ليبيا

قالت وزارة الخارجية المصرية، إنها تتابع باهتمام شديد، موقف ستة مصريين جرى احتجازهم في مركز للهجرة غير الشرعية في غرب ليبيا لا يخضع للسلطات الليبية، مشددة على بذل أقصى الجهود لضمان عودة المواطنين الستة سالمين قريبا.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن السفارة المصرية في طرابلس تواصلت مع الجهات الليبية المعنية للتدخل من أجل إطلاق المواطنين، فيما استقبل القطاع القنصلي بوزارة الخارجية ذوي المواطنين أكثر من مرة خلال الأيام الماضية لمتابعة حالتهم والعمل على الإفراج عنهم.

وأوضحت الوزارة، أن المواطنين الستة غادروا البلاد بتصاريح سفر تشترط تواجدهم في الشرق الليبي فقط دون تخطيه إلى مناطق أخرى، وهو ما تعهد المواطنون بالالتزام به.

وأشار البيان إلى وجود عدد من المواطنين المشار إليهم في ليبيا العام ٢٠٢١، وتعرضهم لمخاطر اقتضت تدخل وزارة الخارجية حينها لدى السلطات الليبية لتسهيل ترحيلهم وإعادتهم سالمين إلى أرض الوطن.

وأهابت الخارجية المصرية بالمواطنين كافة عدم مخالفة التعليمات ذات الصلة بالسفر إلى ليبيا، والالتزام الكامل بمناطق التجمع والتحرك المعلنة والمبلغة لهم قبل السفر، وذلك لضمان سلامتهم، وشددت على استمرار أجهزة الدولة المعنية في بذل أقصى الجهود من أجل ضمان عودة المواطنين الستة في أقرب وقت.