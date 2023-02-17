احتفالات طرابلس بذكرى ثورة فبراير

أخبار ليبيا 24

تحتفل مدينة طرابلس، اليوم الجمعة، بالذكرى الثانية عشر لثورة السابع عشر من فبراير.

ومن المقرر أن تبدأ الاحتفالات الشعبية والرسمية اليوم الجمعة، بميدان الشهداء بحضور رسمي وشعبي.

وفي وقت سابق الجمعة، شهد ميدان الشهداء استعدادات أمنية وطبية لاحتفالات الذكرى الثانية عشرة لثورة 17 فبراير التي تنطلق بعد ساعات قليلة.

ونشرت مديرية أمن طرابلس صورًا لآخر الاستعدادات الأمنية للاحتفال، وسط وجود كثيف لسيارات الإسعاف.

وبدأ المواطنين في العاصمة طرابلس بالتوافد إلى ميدان الشهداء لإحياء الذكرى الثانية عشر لثورة فبراير.