خلال لقائه لافروف.. باتيلي يجدد الدعوة إلى إجراء الانتخابات في 2023

جدد المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، الدعوة إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية شاملة في ليبيا خلال 2023.

جاء ذلك خلال لقائه بوزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أمس الخميس، حيث بحث الطرفان الوضع الراهن في ليبيا والتحديات التي تواجه استعادة العملية الانتخابية.

وقال باتيلي، اليوم الجمعة، في تغريدة له عبر تويتر: “اتفقنا خلال اللقاء على أنه ينبغي على المجتمع الدولي أن يلعب دورًا حاسمًا في مساعدة الشعب الليبي على تحقيق هدفه المتمثل في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية شاملة في عام 2023.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الذكرى الثانية عشرة لثورة 17 فبراير في ظل انقسام حكومي مع تعذر إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021.