الخارجية المصرية: نهيب بمواطنينا عدم مخالفة تعليمات السفر إلى ليبيا

أكدت وزارة الخارجية المصرية متابعتها موقف المصريين المحتجزين في ليبيا باهتمام شديد على مدار الساعة.

وأوضحت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم الجمعة أن مواطنيها الستة تم احتجازهم بمركز للهجرة غير الشرعية لا يخضع للسلطات غرب ليبيا.

وذكر البيان أن السفارة المصرية في طرابلس تواصلت مع الجهات المعنية الليبية للتدخل من أجل إطلاق سراح مواطنيها.

وأشار البيان إلى أن المصريين الستة غادروا البلاد بتصاريح سفر تشترط تواجدهم في الشرق الليبي فقط دون تخطيه إلى مناطق أخرى.

وأهابت الوزارة في بيانها بالمصريين عدم مخالفة تعليمات السفر إلى ليبيا.