شكري: تقاعس حكومة الوحدة منتهية الولاية في إجراء الانتخابات أحبط الليبيين

العنوان-طرابلس

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الجمعة، أن “تزايد حالة الإحباط لدى الأشقاء في ليبيا نتيجة تقاعس حكومة الوحدة منتهية الولاية عن الوفاء بالتزاماتها في إجراء الانتخابات في التوقيت المحدد وفقاً للولاية التي منحها إياه ملتقى الحوار الليبي”.

وشارك شكري نيابة عن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في اجتماع اللجنة الذي عقد في الكونغو، بحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وطالب الوزير المصري، اللجنة رفيعة المستوي لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي حول ليبيا، بتضافر الجهود لدعم المسار الدستوري وما يليه من بلورة القوانين الانتخابية من أجل عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن تحت إشراف سلطة تنفيذية محايدة، مشيرا إلى رفض بلاده تجاوز للمؤسسات الليبية وفقاً لمرجعية اتفاق الصخيرات.

وأكد شكري أن المسار الدستوري بين مجلسي النواب والأعلى الدولة الذي ترعاه مصر شهد تحقيق الكثير من التقدم.

وثمن وزير الخارجية خلال الاجتماع الأفريقي جهود مجلس النواب الليبي الجهة التشريعية الوحيدة المنتخبة في ليبيا والمجلس الأعلى للدولة، وأكد رفض مصر أية إملاءات خارجية على الأشقاء الليبيين، أو تجاوز للمؤسسات الليبية وفقاً لمرجعية اتفاق الصخيرات.

وجدد شكري التأكيد على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشئون الليبية، وأهمية اخراج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، ودعم اللجنة العسكرية المشتركة الليبية 5+5.