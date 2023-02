ليبيا – التقى نائب رئيس مجلس الوزراء في الحكومة المكلفة من البرلمان علي القطراني الأربعاء عميد بلدية المرج وليد صلهوب بحضور وزير الزراعة يونس العرفي.

المجتمعون ناقشوا بحسب المكتب الإعلامي للحكومة أوضاع بلدية المرج وسير عملها وسُبل دعمها بالإمكانيات التي تمكنها من تأدية دورها تجاه المواطنين على أكمل وجه.

وناقش الاجتماع بتوسع ما تعرضت له مدينة المرج من هزات أرضية ومدى الاستعدادات لمواجهتها في حال تكررت، الأمر الذي يتطلب توفير المخزون الغذائي وتجهيز أماكن تخييم مناسبة صحية وآمنة بالإضافة الى توفير مستشفى ميداني وسيارات إسعاف، كما تمت مناقشة الإجراءات الاحترازية اللازمة كحملات التوعية، والتواصل مع الجهات ذات العلاقة بالمدينة لمعرفة المناطق التي توجد بها مباني قديمة قد تكون أكثر عرضة للخطر في حال حدوث أي هزة أرضية.

بدوره، أكد القطراني بأنه قد تم تشكيل غرفة طوارئ برئاسته مختصة بمدينة المرج وماتعرضت له من هزات أرضية وكيفية اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهتها، ووضع الترتيبات اللازمة التي من شأنها المحافظة على أرواح المواطنين وممتلكاتهم وأخذ الحيطة والحذر والتأهب لأي هزات أخرى.

وأضاف القطراني بأن الحكومة من خلال غرفة الطوارئ المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء ستقوم بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة وأنها على استعداد تام لدعم بلدية المرج لمواجهة هذه الظاهرة الطبيعية.

Shares

The post تشكيل غرفة طوارئ برئاسة القطراني مختصة بمدينة المرج وما تعرضت له من هزات أرضية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية