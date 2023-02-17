في ذكرى فبراير.. الدبيبة: حكومتنا قدمت نموذجا للعمل الوطني من أجل بناء ليبيا

أخبار ليبيا 24

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، إن “الأوان قد آن لتحكيم صوت العقل ومباشرة العمل على بناء غد أكثر إشراقا، وتلافي الأخطاء وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الشخصية والأجندات الخارجية”.

وتابع الدبيبة في بيان عبر صفحته بـ فيسبوك، اليوم الجمعة، “التقت اليوم آمال الليبيين على السلام والإعمار والتنمية بعد مخاض دام أكثر من عقد من الصراعات. قدمت حكومتنا نموذجا للعمل الوطني من أجل بناء ليبيا واستقرارها، فالكل على قلب رجل واحد؛ سواء من هم مع فبراير أم كانوا ضدها، نتفق اليوم جميعا من أجل مستقبل أبنائنا”.

وأضاف الدبيبة: “ستبقى فبراير وتظل الحياة الكريمة العروة الوثقى التي تربط الليبيين بأطيافهم كافة، لأنها ما يمس جراح الثكالى وآمال المتطلعين للاستقرار؛ لا حروب ولا موت ولا شتات. وستبقى فبراير نقطة انطلاق الوطن الذي كادت تفسده الحروب والصراعات السياسية”.

وشدد الدبيبة على أن “الثورة في 2011 جاءت لتصحيح المسار لا للانتقام الأعمى وتدمير الوطن”.

ودعا رئيس حكومة الوحدة، إلى الاتجاه نحو التنمية والعدالة؛ وأضاف قائلا “بوصلتنا ليبيا واحدة موحدة، ليبيا لن تكون هبة لأجنبي ولا لقمة سائغة للتقسيم أو تركة لتيارات تسعى للبقاء في كراسيها”.

وتأتي الذكرى الثانية عشرة لثورة 17 فبراير في ظل انقسام حكومي مع تعذر إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 202.

التقت اليوم آمال #الليبيين على السلام والإعمار والتنمية بعد مخاض دام أكثر من عقد من الصراعات. قدمت حكومتنا نموذجًا للعمل الوطني من أجل بناء #ليبيا واستقرارها، فالكل على قلب رجل واحد؛ سواء من هم مع #فبراير أم كانوا ضدها، نتفق اليوم جميعا من أجل مستقبل أبنائنا. pic.twitter.com/fIahPODAvc — عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) February 17, 2023