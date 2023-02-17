تبون يؤكّد على ضرورة تكاثف الجهود الإفريقية والدولية لحل الأزمة الليبية

شدّد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، خلال كلمة، ألقاها نيابة عنه الوزير الأوّل أيمن بن عبد الرحمان، في اجتماع لجنة الاتحاد الأفريقي، رفيعة المستوى بشأن ليبيا، على ضرورة “تكاتف الجهود الأفريقية والدولية، على أرض الواقع من خلال إعادة بعث مسار التسوية السلمية بين الفرقاء الليبيين”.

وأضاف الرئيس الجزائري أنّه “ورغم القلق الذي ينتابنا إزاء الوضع المتأزم، إلا أنّنا لا نزال متفائلين لما نلمسه من رغبةٍ صادقة للأطراف الليبية، في تجاوز المحن وتغليب المصلحة العليا للوطن”.

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كما رحّب تبون “بالحركية الجديدة مؤخراً، لتفعيل مسار الحوار الليبي وإطلاق مبادرات الحوار بين الإخوة الليبيين، بهدف تقريب وجهات النظر وبناء الثقة المتبادلة وتوسيع التوافقات”.من جهة أخرى، جدّد الرئيس الجزائري دعوة الأطراف الخارجية “لاحترام سيادة ليبيا ووحدة أراضيها واستقلالية قرارها”، مشدّداً على أهمية “توحيد المؤسسات العسكرية والمالية في ليبيا”.