الغرياني: على المحتفلين بـ17 فبراير المطالبة بحقوقهم والسيولة النقدية الشحيحة

ليبيا- استضاف برنامج الإسلام والحياة المذاع عبر قناة التناصح مفتي المؤتمر الوطني العام المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني عبر تقنية “سكايب”.

الاستضافة الأسبوعية المعتادة للغرياني التي تابعتها صحيفة المرصد، تطرق خلالها المعزول لعدة قضايا اقتصادية رادًا في أولى استفهامتها بشأن الحكم الشرعي للبطاقات المصرفية ومنها بطاقة الـ10 آلاف دولار والكيفية الممكن من خلالها استخدامها في الخارج والعمولات والبيع بأقل من قيمتها.

ورد الغرياني على هذا الاستفهام قائلًا: “البطاقات المنتشرة حول العالم تتنوع لنوعين في ليبيا والآخر خارجها نوع يسمى بطاقة إقراض مداينة والآخر بطاقة السحب المباشر من الرصيد، وكل نوع من هذه البطاقات له أحكامه، فبطاقات الإقراض معناها أنه في العقد لاستخراج البطاقة هناك 3 أطراف”.

وقال الغرياني: إن هذه الأطراف الـ3 تتمثل في حامل البطاقة والمصرف المحتوي على حسابه والمؤسسة المالية الراعية لاستخراجها. مؤكدًا أن الشركات المالية العالمية المعروفة في أوروبا والولايات المتحدة مستحوذة بالكامل على عملية الاستخراج؛ إذ لا توجد مصارف في أي بلد إسلامي تفعل ذات الشيء.

وبين الغرياني أن هذا مؤشر دال على سيطرة أخطبوط هذه الشركات؛ إذ لا يمر دولار واحد أو تعامل مالي من دون علمها، مؤكدًا فرضها التبعية على المسلمين بالأسماء، في وقت تمثل فيه بطاقات الائتمان أو الإقراض”فيزا كارد” وغيرها ضمانًا للاستخدام في البيع والشراء.

وتابع الغرياني بالقول: إن هذه البطاقات تضمن لمن يبيع أو يشتري أو يستعملها لأغراض أخرى دفع المال عنه وكفالته لمدة معينة، وإن رد المال من حسابه وكان فيه أموال لا يأخذون منه فائدة خلال مدة معينة، وإن تجاوز الشهر أو أقل يدفع الفوائد وينال السماحات على قدر ذمته المالية والوثوق به.

وأشار الغرياني لعدم إمكانية حصول المصارف على فوائد صريحة، وإن تعاملت بهذه البطاقات لقيام المؤتمر الوطني العام بتشريع قانون لذلك، متطرقًا لوجود نوع ثانٍ من البطاقات مثل “الإيفاء” و”الصديق” الضامنة لسحب العملات من الحسابات الموجودة بداخلها.

واتهم الغرياني المصارف في البلاد بعدم منح بطاقة الـ10 آلاف دولار المبلغ بالكامل من خلال اقتطاع 20 دولارًا منه، أو وفقًا للعمولات، فضلًا عن عدم السماح باستخدامها في ليبيا والاكتفاء باستعمالها في خارجها في حال السفر إلى تركيا أو تونس أو غيرها أو لحجز تكرة طيران بـ3 آلاف.

وبين الغرياني أن المصارف لا تتعامل بشفافية رغم تحريم الشرع الإسلامي لذلك، موضحًا أن المصرف المحلي يتعامل مع الخارجي لإيصال المال للمؤسسات المصريفة التركية والتونسية وغيرها لتدفع الأخيرة المال للمواطن الليبي وتتقاسم الجهات الـ3 الـ20 دولار فيما بينها.

وشدد الغرياني على تحريم منح القروض المالية بفوائد مع أهمية تسهيل نيل الليبيين لأموالهم في الداخل عبر توفير الصرافات الآلية في كل مكان، شأنهم شأن الدول المتطورة ومن دون الاضطرار للبحث عنها في الخارج، فضلًا عن إيجاد بدائل شرعية من الناحية الإسلامية.

وتطرق الغرياني لشرعية اقتطاع المصارف كلفة التحويل من عملة لأخرى فقط من دون التربح، فوسائل الربح المشروعة كثيرة، متحدثًا في سياق ذي صلة لاحتفالات الـ17 من فبراير الواجب أن تكون وفقًا لما تم مخاطبة حكومة تصريف الأعمال به بما يرضي الله ومن دون أية معاصي، على حد تعبيره.

ودعا الغرياني المحتفلين للخروج عوضُا عن الاحتفال للمطالبة بحقوقهم والسيولة النقدية الشحيحة، فهم يشاركون بالآلاف في احتفالات الرقص والغناء وبأعداد قليلة جدُا في مطالبات الحقوق، مطالبُا الحكومة بمنع هذا الفساد والفعل الحرام ودفع الأموال في غير أوجهها الحقة لأنها ولية الأمر.

واختتم الغرياني بالقول: إن من حق الحكومة منع الناس وإن أرداوا الاحتفال؛ إذ لا يجوز السماح بالمحرمات جهارًا. داعيًا المواطنين في حال المضي في إقامة الاحتفالات لعدم المشاركة فيها وترك أمانها وجعل الفنانين فيها يرقصون بمفردهم بلا تفاعل.

Shares

The post الغرياني: على المحتفلين بـ17 فبراير المطالبة بحقوقهم والسيولة النقدية الشحيحة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية